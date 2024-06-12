В райдер певицы Нюши включен элитный алкоголь

Сообщается, что ценник у Нюши не изменился с 2018 года. Ее концерт стоит три миллиона рублей, и можно договариваться о скидках. Об этом пишут news.ru.

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Суточные траты самой певицы заявлены в размере 19 тысяч рублей. Питание команды артистки оплачивается отдельно. В целом Никаких особенных капризов у Нюши нет, единственное – затребованы коньяк или виски с выдержкой не менее 18 лет.

В начале мая Нюша объявила о разводе с бизнесменом Игорем Сивовым после семи лет брака. У пары двое общих детей — Серафима-Симба и Саффрон.