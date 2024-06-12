Инстасамка поздравила россиян в розовой шапке-ушанке

Певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, вышла на сцену в рамках фестиваля "Блогеры России" в Санкт-Петербурге. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Для выхода на публику рэперша выбрала розовую шапку-ушанку, комбинезон и корсет. Ей также сделали броский макияж. Со сцены певица поздравила фанатов с Днем России. Гостями фестиваля также стали Катя Адушкина, MONA, Elman и другие артисты.

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Инстасамка вышла замуж за своего возлюбленного, рэпера и продюсера Олега Еропкина (Moneyken) в ноябре 2021 года. Дарья Зотеева подтвердила слухи о свадьбе, опубликовав фотографию с обручальным кольцом на безымянном пальце. Олег Еропкин сделал предложение руки и сердца певице во Франции. Артистка не позвала на торжество своего отца, который перестал с ней общаться после ее ухода из дома.

8 мая Telegram-канал Mash сообщил, что счета певицы Инстасамки могут полностью заблокировать за неуплату долга перед ФНС в размере 52 тысяч рублей. По данным СМИ, налоговая служба внимательно следит за отчислениями рэперши в казну. В предыдущий раз поп-исполнительница задолжала государству 690 тысяч рублей. Тогда певицу поместили в список инфоцыган. Сейчас артистка проживает в ОАЭ, у налоговой службы возникли вопросы из-за отсутствия отчислений за рекламу и концерты.