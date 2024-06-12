МакSим озвучила свою «большую печаль»

Марина Абросимова, известная публике под сценическим псевдонимом МакSим, недавно завершила лечение от алкогольной зависимости. Артистка сообщила, что возвращается на сцену и готовит большой концерт.

Певица ,пообщалась с журналистами издания Teleprogramma.pro и, в частности, отметила, что ее дети переняли от нее музыкальные способности.

МакSим растит двух дочерей - Александру от первого мужа Алексея Луговцова. Девочке уже 15 лет. И Марию от бизнесмена Антона Петрова, которой девять лет.

Звездная мама рассказала, что ее девочки прекрасно поют. Но младшая все же отказалась ходить в музыкальную школу. Зато старшая уже играет на гитаре лучше, чем мама.