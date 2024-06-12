МакSим озвучила свою «большую печаль»
Марина Абросимова, известная публике под сценическим псевдонимом МакSим, недавно завершила лечение от алкогольной зависимости. Артистка сообщила, что возвращается на сцену и готовит большой концерт.
Певица ,пообщалась с журналистами издания Teleprogramma.pro и, в частности, отметила, что ее дети переняли от нее музыкальные способности.
МакSим растит двух дочерей - Александру от первого мужа Алексея Луговцова. Девочке уже 15 лет. И Марию от бизнесмена Антона Петрова, которой девять лет.
Звездная мама рассказала, что ее девочки прекрасно поют. Но младшая все же отказалась ходить в музыкальную школу. Зато старшая уже играет на гитаре лучше, чем мама.
«В итоге она сказала, что будет делать все, что угодно, только не заниматься музыкой, хотя у нее есть предрасположенности. Гимнастикой тоже могла бы заняться, но ей будет 10 лет и уже поздновато. В общем, для меня ее отказ заниматься музыкой — большая печаль», — заявила звезда.