Бузова поздравила россиян: «Я счастлива родиться в этой стране!»

Ольга Бузова поздравила с Днем России всех граждан страны в социальных сетях.

Певица записала ролик с поздравлениями прямо из спортивного зала в Новосибирске, куда она прилетела выступать на форуме.

«Россия – мощь! Я счастлива родиться в этой стране! Приезжая в разные уголки нашей родины, я каждый раз восхищаюсь ее красотой и открытостью людей», - сказала телеведущая.



Ольга отметила, что много гастролирует и не перестает гордиться тем, какая в стране растет молодежь – образованная, умная и воспитанная.

«Этот день в Новосибирске я также начинаю в спортзале. Поэтому хочу пожелать всем богатырского здоровья!» - добавила она



Ранее депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова на фоне выступления Бузовой в Уфе предложила ввести требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений. Соответствующее обращение она направила министру культуры РФ Ольге Любимовой.