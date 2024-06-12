Ушла из жизни французская певица и модель Франсуаза Арди

Умерла французская певица Франсуаза Арди. Ей было 80 лет. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на сына исполнительницы.

Отмечается, что Арди ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком. Около 20 лет она лечилась от лимфомы, а в 2019 году у артистки диагностировали новое онкологическое заболевание.

Свою карьеру Арди начала в 60-х годах. Тогда она посещала консерваторию и получила контракт с известное компанией на релиз первого сингла. В 1963 году Арди приняла участие в «Евровидении». В истории музыки она останется известной по композициям Tous les garcons et les filles, Le tems de l’amour и Voila. Последний альбом певицы вышел в 2018 году.

Арди прославилась не только своей музыкой. Женщина стала иконой моды и лицом фэшн-домов Пако Рабана и Ива Сен-Лорана.

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