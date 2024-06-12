«Рыжий» из «Иванушек» рассказал о своих фанатках

Андрей Григорьев-Аполлонов на проходящем в Москве пресс-показе фильма «Тур с Иванушками» рассказал, что фанатки в свое время толпами жили в его подъезде. Об этом он сообщил журналистам издания «Страсти».

«К примеру, я открываю дверь своей квартиры, а на лестничной клетке 20 девчонок. И так до первого этажа около сотни жили в течение нескольких лет у меня», — рассказал Григорьев-Аполлонов.



Честь поселиться в подъезде еще нужно было заслужить. Посторонние не имели возможности попасть на пресловутую лестницу, ведь местные фанатки организовывались и не пускали чужих. А еще они угрожали супруге Андрея.

«Был реально кошмар. Маша звонит и говорит, что к ней в дверь ломятся и стучатся девчонки, с криками: "мы тебя зарежем, убьем"», признался музыкант.



Артист рад, что сейчас ничего подобного уже не происходит.

Напомним, у Григорьева-Аполлонова два сына - Иван и Артемий. Оба от брака солиста «Иванушек» с Мариной Банковой. Они познакомились в 2002 году, расписались - в 2008-м.

В 2019 году Банкова ушла от певца к баскетболисту Андрею Зубкову.

Несмотря на развод, Андрей Григорьев-Аполлонов смог сохранить хорошие отношения с детьми.