Сюткин объяснил, кого не хочет видеть своим зятем

Валерий Сюткин переживает за судьбу 27-летней дочь Виолы. Девушка работает заведующей театральной труппой и продюсером фестиваля искусств «Черешневый лес». В профессии она состоялась, но личную жизнь устроить пока не получается. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Да вот с мужчинами сейчас проблема. Дочка говорит, что они алчные и расчетливые. Она работает в театре, я ей говорю: „Не смей выйти замуж за актера», — рассказал артист журналистам.



Нет достойных ухажеров, считает музыкант, поэтому Виола пока одинока.

У Сюткина четверо детей от разных браков. Старше дочери — 44 года, младшему сыну четыре. Валерий уже дедушка – подрастает его внучка Василиса.

Ранее в неприятную ситуацию попал предприниматель Александр Альмин, который в организовал концерт Валерия Сюткина в оранжерее ВДНХ. За то, что певец исполнил на концерте 17 песен группы «Браво», предприниматель должен заплатить Российскому авторскому обществу 340 тысяч рублей.

Примечательно, что соавтором 13 песен из числа тех, что прозвучали на концерте, является сам Валерий Сюткин. Но это обстоятельство суд не стал брать во внимание, хотя певец и является в данном случае получателем вознаграждения.