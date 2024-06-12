Блогер втянула Николаева в скандальную историю

Блогер Карина Мурашкина выложила на YouTube несколько роликов на фоне песни Игоря Николаева «Выпьем за любовь». Администрация видеохостинга после десятка предупреждений заблокировала ее канал.

Мурашкина на своей страничке в социальной сети винит певца во всех смертных грехах. По словам девушки, Игорь Юрьевич должен быть ей благодарен. Ведь она бесплатно пиарила его хит в интернете, пишет «Комсомольская Правда».

«Это из-за него и его команды мне удалили «Ютуб», который я поднимала с колен пять лет. Каждого подписчика по крупиночки собирала. А потом бац, тебе десять страйков и канал удаляют *** без возможности восстановить», — написала она.



По словам девушки, музыкант требует у нее 1,5 миллиона рублей за использование его композиции.

Публика удивлена тому, что за пять лет работы на «Ютуб» Карина так и не поняла, что использование чужого контента для продвижения своего блога возможно только с разрешения автора.

Сам музыкант и его представители пока не давали никаких комментариев по поводу случившегося.

Мурашкина, отметила, что сумма, которую от нее требуют, «постоянно увеличивается».