Заявление певицы Алсу, все утверждавшей, что у нее и Яна Абрамова крепкая семья, оказалось для публики совершенно неожиданным. Тем не менее, это – свершившийся факт, причиной которого стала, по слухам, неверность супруга.

Теперь Алсу и Яну предстоит делить счета, машины и недвижимость. Это квартира в Москве, четырехэтажный особняк площадью в три тысячи квадратных метров в Подмосковье, коттедж в Крыму и апартаменты в Лондоне. Если у пары был заключен брачный контракт, то дело упрощается.

«Жесткое условие»: названа вероятная причина развода Алсу и Яна Абрамова

Кроме того, нужно принять решение, с кем останутся жить их дети - 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и семилетний Рафаэль. И договориться о размере алиментов. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

Ситуацию прокомментировала адвокат Ольга Власова:

«Поскольку Алсу и ее супруг люди обеспеченные, скорее всего, у них заключен брачный контракт, в котором и оговорено, что и кому достанется. Но детям достанутся только алименты. С кем они останутся после развода, решат сами родители, если не договорятся — суд. После десяти лет суд спрашивает мнение детей, хотя оно и не является решающим».



Ранее адвокат Ильдар Мухаметзянов прокомментировал бракоразводный процесс Алсу. Он заявил, что певица будет иметь преимущество перед мужем в суде.