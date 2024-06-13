Стал известен гонорар Нюши за выступления после развода

Певица Нюша (Анна Шурочкина) вернулась к активным выступлениям после развода. По данным SHOT, артистка готова выступать за 3 млн рублей, что соответствует ее же запросам в 2018 году.

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Отмечается, что певица готова сделать скидку в 2,5%. В гримерке должны быть коньяк или виски (выдержкой не менее 18 лет), питанием артистка и коллектив занимаются сами на суточные - для нее 19 тысяч рублей, для сопровождающих - 9,5 тысяч рублей.

О разводе Шурочкиной стало известно недавно, с Игорем Сивовым они расстались некоторое время назад без скандалов. Пара сочеталась браком тайно в 2017 году, воспитывают двоих детей.