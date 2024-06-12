Максим Фадеев объяснил, почему посвятил песню убитой Салтанат Нукеновой

Продюсер, певец и композитор Максим Фадеев выпустил песню Salta, посвящённую убитой супруге экс-министра национальной экономики Казахстана Салтанат Нукеновой. Как заявил Фадеев, он не мог пройти мимо трагедии.

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Пусть она живёт дальше, в музыке, - написал композитор, анонсируя песню в своих социальных сетях.



Продюсер Павел Рудченко в беседе с News.Ru заметил, что автор песни узнаётся по первым нотам, и предположил, что композицию должны тепло воспринять в Казахстане.

Думаю, Макс Фадеев может очень здорово подняться в рейтингах в Казахстане благодаря этой песне.



И действительно, подписчики Максима Фадеева из России и Казахстана тепло восприняли новость о выпуске хита. Одни назвали песню Salta «ещё одним ударом по Бишимбаеву» - мужу Салтанат Нукеновой, осуждённому за её убийство. Другие поблагодарили композитора за поддержку.

«Спасибо вам, Максим! Казахстан сразу понял, о чём песня!», «Спасибо за Салту. С любовью и уважением, Казахстан», «Спасибо вам за чуткость», «У Максима все песни трогают душу. И вот ещё одно животрепещущее произведение», - пишут подписчики артиста.



Без критики, конечно, не обошлось: некоторые решили, что Максим Фадеев пытается нажиться на трагедии. Сам же композитор так объяснил решение написать песню о Салтанат Нукеновой:

Ситуация, которая произошла в Казахстане с убийством этой девушки по имени Салта, глубоко меня шокировала. Я просто не имел права пройти мимо, - заявил Фадеев.



Слушатели прониклись припевом песни, в котором упоминается сокращённая форма имени Нукеновой – именно так её называли родные и друзья.

Тишина бывает громче крика, Салта. Салта, Салта! - поётся в песне Salta.



Напомним, Салтанат Нукенова была женой экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаеву. В ночь на 9 ноября 2023 года между супругами разгорелся скандал. Во время него Бишимбаев поднял руку на Салтанат Нукенову– вероятно, не в первый раз. Девушка была избита с особой жестокостью и от причинённых травм медленно скончалась в VIP-кабинке ресторана.

Экс-министра Казахстана Бишимбаева приговорили к 24 годам за убийство Нукеновой

Весной 2024 года суд вынес Бишимбаеву приговор – как писал портал 2x2.su, ему предстоит провести в тюрьме 24 года. После вынесения приговора жители Казахстана вышли с акцией протеста – по мнению некоторых, убийца Салтанат Нукеновой заслуживал пожизненного лишения свободы.