«Я лучше почитаю книжку»: Навка рассказала, кто готовит в ее семье

Татьяна Навка активно занимается своей карьерой. Она устраивает собственные ледовые шоу, в которых сама же принимает участие с другими знаменитыми фигуристами. Поэтому на бытовые дела у Навки времени не хватает. Тем более, звезда не любит готовить и делегировала эту обязанность.

«Так как я с Украины, я очень вкусно готовлю. Я понимаю толк. Но я готовить не люблю. Кому-то это нравится, кто-то даже медитирует при этом. Я лучше почитаю книжку, пообщаюсь с родными, близкими. У меня есть помощница по дому, она приехала с Луганска, неплохо готовит», — признается олимпийская чемпионка.



Спортсменка тщательно следит за фигурой. Бытует такое мнение, что для поддержания стройной фигуры необходимо питаться маленькими порциями около пяти-шести раз в день. Такому способу придерживаются и многие представители шоу-бизнеса. Однако Навка отмечает, что ей такое питание не подходит. Женщина питается пару раз в день, оставляя большой промежуток времени между приемами пищи.

«Многие едят часто, но по чуть-чуть. Для меня идеально, когда я ем два раза в сутки. Главное – чтобы был большой перерыв. Мне нравится система: есть через 16 и через 6 часов. Чтобы худеть, нужно уменьшать порции, закрывать рот», — говорит Татьяна.



Помимо работы фигуристка любит посещать театры. Любовь к театральному искусству у нее появилась после переезда в Москву в подростковом возрасте. У Татьяны не было подруг, так как вокруг были девушки старше, которым она была неинтересна. Так, фигуристка каждую пятницу занимала себя походами в театр.

«Я пересмотрела весь репертуар «Ленкома». Я застала всех – Броневого, Янковского, Абдулова…», — вспоминает женщина.



А сейчас она и сама занимается постановками ледовых спектаклей. Уже завтра начнутся гастроли в Сочи с ледовым мюзиклом «Руслан и Людмила». К созданию спектаклей Навка подходит очень скрупулезно.