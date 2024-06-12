У брата Галкина* прошли обыски

У старшего брата юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Дмитрия прошли обыски. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Сообщается, что следственные действия в доме Дмитрия Галкина на Рублевском шоссе связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны. У Галкина-старшего изъяты носители информации и другая техника.

Дмитрий Галкин служил в силовых структурах, занимался продюсированием. Отмечается, что он производил боеприпасы и стал подрядчиком Минобороны.

*признан в РФ иностранным агентом