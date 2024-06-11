Вокалист Nightwish Туомас назвал свою любимую метал-песню

По мнению артиста, это «блестящая композиция» с прекрасным текстом и клипом.

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Музыкант признался, что сингл возвращает его в прошлое.

«Я пошел на концерт Metallica и Guns n' Roses в Канзас-Сити в сентябре 1992 года, и One была последней песней, которую они сыграли перед выходом на бис», — рассказал Туомас в интервью Rock Antenne.



Холопайнен добавил, что Metallica очень повлияли на Nightwish. Ранее исполнитель называл одноименный альбом американцев 1991 года одной из пластинок, изменивших его жизнь.

Свежий лонгплей финских металистов Yesterwynde увидит свет 20 сентября. Недавно коллектив выпустил сингл из него — Perfume Of The Timeless.