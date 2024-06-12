Другая женщина вместо Насти: стало ясно, кто будет воспитывать дочку Заворотнюк

У актрисы Анастасии Заворотнюк на свете осталась большая семья: муж Петр Чернышев и 3 детей: 2 дочери Аня и Мила, а также сын Майкл. Разумеется, она любила всех одинаково и боялась потерять каждого, но, объективно говоря, за Милу у мамы наверняка было куда больше беспокойств, ведь она совсем маленькая и нуждается в защите.

У девочки есть прекрасный папа, который с первых дней вовлекался в жизнь маленького ребенка с головой. В отличие от многих других отцов, которые передают «бразды правления» женщинам в вопросе заботы о ребенке, Петр умел самостоятельно кормить малышку, менять памперс, знал ее режим и полностью заботился о дочке наравне с мамой.

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Но отцу нужно работать и думать о том, как содержать семью. Поэтому за Милой должен кто-то приглядывать. Пока семья не рассказывает всех секретов, но общественность предполагает, что этим будет заниматься бабушка девочки Валентина Борисовна, которая всегда проживала вместе с семьей своей дочери. К тому же, общение с маленьким ребенком сейчас пойдет ей на пользу. Мила будет отвлекать бабушку от грусти и скорби детской непосредственностью.