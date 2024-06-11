Известный бард объяснил, кто «вскормил» предателей России

Музыкант, певец и поэт Александр Новиков заявил, что считает большинство предателей России «выкормышами» Первого канала. В беседе с argumenti.ru он также раскритиковал передачу «АнтиФейк», которая выходит на федеральном канале.

Самое большое число предателей, сбежавших из России и поливающих ее сейчас грязью из-за границы, — выкормыши Первого канала. Но, я смотрю, Первый пошел дальше. Блогеры, создающие эти фейки, мало кому известны даже на Украине. Но они питают так называемые каналы-вонючки, — сказал музыкант.



Новиков выразил мнение, что сегодня ситуация в информационном пространстве требует введения особых мер. По его словам, это необходимо, чтобы ни один телеканал не мог производить и представлять многомиллионной аудитории «всякую дрянь».

Москалькова предложила наказывать иностранцев за русофобию

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что прокуратура Москвы инициирует проверку по поводу высказываний российской телеведущей Татьяны Лазаревой* (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) об ударах украинских беспилотников по городам России. Лазарева, получившая известность благодаря играм КВН на Первом канале, заявляла, что радуется, когда украинские беспилотники атакуют российские города. Она также поделилась тихим восторгом от попытки мятежа ЧВК «Вагнер».