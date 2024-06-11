В Сети оценили «букет красавиц» с Украины от Вайкуле

Лайма Вайкуле ранее опубликовала видео, на котором пригласила поклонников на концерт в Юрмале с участием некоторые украинских певиц. Пользователи Сети оценили призыв неоднозначно, передает aif.ru. «Букет красавиц» с Украины они назвали «заразным» и страдающим русофобией. Также пользователи заявили, что Вайкуле приглашает их на настоящий шабаш.

Смешно... Пусть поют там, ведь в Россию им вход запрещен! Все они русофобией страдают! А Вайкуле — старая кляча, ее песни давно никому здесь не нужны! У нас много талантов открыли! Поэтому этот шабаш в Юрмале нам давно не интересен! — написал один из пользователей.



Из опубликованного Вайкуле видео следует, что в Юрмале выступят Настя Каменских и Надя Дорофеева. При этом одна исполнит песню на испанском, а другая на русском.

Вайкуле назвала условия для выступления в России

Ранее солист группы «Би-2» Егор Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известный под псевдонимом Лева Би-2, рассказал, что певица Лайма Вайкуле отказалась исполнить с ними дуэтом песню 2001 года «Мой рок-н-ролл». По его словам, артистку смутило то, что изначально с этой композицией выходила на сцену певица Юлия Чичерина. Бортник подчеркнул, что планировал исполнить свой главный хит с Вайкуле во время музыкального фестиваля, который она организовывала.