В Молдавии отреагировали на отмену запрета на въезд для Киркорова

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу отреагировал на отмену запрета на въезд в страну для народного артиста России Филиппа Киркорова. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Зачем ему сюда приезжать, чтобы рассказывать как великодушен русский мир!? Нет, мы этого не позволим», — заявил Гросу, призвав судей руководствоваться «политическим контекстом и ситуацией в мире».



Районный суд города Кишинев снял запрет на въезд Киркорова в Молдавию 3 июня. Суд аннулировал решение об отказе певцу во въезде в европейскую страну, вынесенное 28 июля 2022 года пограничной полицией кишиневского аэропорта.