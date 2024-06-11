Кристина Орбакайте раскритиковала поклонников за нездоровый интерес к своей персоне

После того, как певица Алла Пугачева предпочла покинуть Россию и стала критиковать страну в социальных сетях, публика стала пристально следить за ее дочерью Кристиной Орбакайте. Последняя не стала высказывать свое отношение ни к СВО, ни к отъезду матери. При этом она окончательно переехала в США, помогла старшему сыну Никите Преснякову избежать мобилизации и теперь появляется в РФ только для того, чтобы провести концерты.

Хейтеры обвиняют исполнительницу в потребительском отношении к российскому зрителю и призывают отменить ее выступления в России.

Долгое время Орбакайте не отвечала на провокационные комментарии фолловеров. Но накануне исполнительница не выдержала и высказала недоброжелателям все.

Кристина подчеркнула, что нездоровому интересу к ее персоне можно только позавидовать. При этом сама она относится к всевозможным слухам спокойно, поскольку научилась не обращать на них внимание и выработала своеобразный иммунитет.

По словам Кристины, у нее все «зашибись», она много работает, пишет песни и развивается творчески.

«Мне всегда было есть и будет что спеть и сказать своей благодарной публике», - заявила Орбакайте, пожелав тем, кто ее любит добра и счастья.

При этом пользователи не сразу поняли, к кому был обращен гневный пост. Некоторые отметили, что уже и забыли про дочь знаменитой Аллы Пугачевой, другие предрекли ей скорое забвение, поскольку публика окончательно от нее отвернется.

Между тем, критики считают, что сейчас Орбакайте приходится отвечать не только за свои слова и поступки, но и нести ответственность за мать, которая постоянно «подставляет» дочь.

Например, экс-примадонна недавно выпустила песню, в которой просила дочь, которой хочется раскрыть некую тайну, «не высовываться».

Между тем, Орбакайте уже попадала «под прицел» активистов.