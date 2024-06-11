Яна Троянова* сочла справедливым тезис «хороший русский — мертвый русский»

Актриса и телеведущая Яна Троянова* (признана в РФ иностранным агентом)назвала заслуженными призывы уничтожать россиян, в том числе детей. Видео с ее высказыванием приводит телеканал RT.

По мнению актрисы, родина предала "ее и меньшинство, которым она так гордится".

"Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: "русских надо убивать, даже детей". Или как украинцы говорят "хороший русский - мертвый русский", - добавила Троянова.



Накануне она обвинила Россию в своем алкоголизме. Живущая во Франции Троянова отметила, что до начала специальной военной операции России на Украине ее устраивали жизнь и заработок в стране. Сейчас актриса проживает во Франции.

Яна Троянова* снова поливает грязью Россию

12 марта суд оставил Троянову в статусе иноагента, согласившись с доводами Минюста России, что артистка находится под иностранным влиянием. В октябре 2023 года после выхода интервью Трояновой журналисту Юрию Дудю активисты попросили признать актрису иноагентом, а также возбудить против нее уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".