Сменил русскую водку на польскую: что говорил «доктор Хаус» Лори о России

65 лет назад, 11 июня 1959 года, родился британский актер, музыкант и писатель Хью Лори. Весь мир знает его по роли асоциального доктора Хауса и по комедийному дуэту со Стивеном Фраем в картине «Дживс и Вустер». Помимо этого, Лори снял детективный сериал, написал книгу, ставшую бестселлером в Англии, выпустил два музыкальных блюз-альбома и несколько раз приезжал с концертами в Россию. К юбилею актера NEWS.ru рассказывает, чем еще прославился Хью и как он относится к русским.

© Isabelle Vautier/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Почему Лори учился в Кембридже на антрополога, а стал актером

Хью Лори родился в семье врача и писательницы. Он получил престижное образование. Сначала будущий актер учился в начальной школе при Оксфорде, а затем получил степень бакалавра по археологии и антропологии в Кембридже. Кроме того, Хью занимался греблей и хотел стать олимпийским чемпионом в этом виде спорта, как и его отец.

Но перенесенный мононуклеоз не позволил Лори преуспеть в спортивной карьере, поэтому молодой человек увлекся театром. Он посещал Университетский драматический клуб Cambridge Footlight, который возглавил после получения диплома. Позже вместе с актерами Эммой Томпсон и Стивеном Фраем Хью создал проект The Cellar Tapes, который выиграл контракт на телевизионную трансляцию.

В 1983 году зрители увидели телесериал «Черная гадюка». Он оказался настолько популярным, что Лори стал одним из самых узнаваемых актеров Великобритании. В 1990-м на экраны вышло комедийное шоу «Дживс и Вустер» по рассказам английского писателя П. Г. Вудхауса, которое закрепило положение молодого актера.

В сериале Хью Лори играл роль легкомысленного аристократа Берти Вустера, а Стивен Фрай — его сообразительного камердинера Дживса. В фильме постоянно звучала музыка, которую исполнял сам Хью Лори. Актер увлекся игрой на фортепиано еще в шестилетнем возрасте. Позже он освоил гитару, барабаны, саксофон и губную гармошку.

С середины 1990-х Лори снимался в кино, но, как правило, в эпизодических ролях. В 1995 году он появился в мелодраме «Разум и чувства», в 1996-м сыграл в фильме «101 далматинец», в 1998-м — в киноленте «Человек в железной маске». Первую главную роль Лори получил в картине «Все возможно, бэби!».

Восемь лет он писал уморительные скетчи для «Немного Фрая и Лори», потом выпустил шпионский детектив с привкусом пародии «Торговец пушками», который стал бестселлером в Великобритании в 1996 году, и с десяток лет пел в рок-группе Band from TV. Группу организовал актер Грег Гранберг, известный по сериалу «Герои».

В нее входили актеры американских сериалов Грег Гранберг, Хью Лори, Джеймс Дэнтон («Отчаянные домохозяйки»), Джесси Спенсер («Доктор Хаус»), Бонни Сомервилл, Боб Гиней, Тэри Хэтчер («Отчаянные домохозяйки») и Эдриан Пасдар («Герои»).

Актеры играли кавер-версии на рок-композиции и все вырученные средства от проведения концертов и продажи альбомов отправляли на благотворительные цели.

Как «Доктор Хаус» принес Лори всемирную славу

По-настоящему всемирная слава пришла к Лори после выхода сериала «Доктор Хаус». Режиссер пилотного эпизода Брайан Сингер искал «настоящего американца» на роль врача Грегори Хауса. Он пришел в восторг от проб актера и полностью поверил в его американский акцент. Сингер не знал, что Лори — британец.

«Я знаю, что многие люди считают его придурком и ничтожеством. Не знаю, почему я сыграл это так убедительно. Наверное, потому что внутри я сам большой придурок. В любом случае я чувствую симпатию к моему герою. Он непростой человек, но я не могу относиться к нему как к ничтожеству», — говорил Лори в интервью журналу PARADE.



«Доктор Хаус» выходил на экраны с 2004 по 2012 год. За это время вышло восемь сезонов, в конце пятого Лори стал исполнительным продюсером шоу и снял два эпизода в качестве режиссера сериала. Роль принесла актеру пять номинаций на «Эмми», два «Золотых глобуса» и две премии Гильдии киноактеров, а также три премии «Выбор народа» в номинации «Любимая телезвезда» и «Любимый драматический актер».

В 2010‑м Лори возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров драматических сериалов. Гонорар Лори за съемки в одном эпизоде составлял $400 тысяч. Правда, сам актер стеснялся такого достижения и переживал, что получает больше, чем его отец, реальный медик.

Лори также попал в Книгу рекордов Гиннесса как ведущий актер в сериале, привлекающем к экранам наибольшую телеаудиторию. В пиковый момент «Доктор Хаус» собрал 81,8 млн зрителей. Кроме того, королева Великобритании Елизавета II пожаловала актеру звание офицера ордена Британской империи.

Чем еще увлекается Хью Лори

У актера множество увлечений. Помимо съемок в кино, писательства и музыки Лори собирает мотоциклы и занимается боксом. Артист признавался, что он по натуре достаточно депрессивный тип, а бокс помогает ему контролировать это состояние.

«Я недавно начал боксировать. Почти никогда с грушей. С партнером. Это больно, но ты становишься сгустком, комком силы, который не чувствует боли. Я боксирую каждое утро. По-настоящему — когда могу себе позволить получить фингал или рассеченную бровь. Чаще — в режиме тренировки», — говорил он в интервью Psychologies.



Личная жизнь актера так же стабильна, как и актерская карьера. В молодости он встречался с британской актрисой Эммой Томпсон, а в 1989 году женился на театральном администраторе Джо Грин. У пары трое детей. Легендарный комик Стивен Фрай — не только коллега Лори, но и его лучший друг. Кроме того, Фрай — крестный отец всех детей Хью.

Как Лори провел четыре сольных концерта в России

Лори четыре раза был в России. В 2012 году он дал два музыкальных концерта в Москве и один в Санкт-Петербурге в рамках рекламного турне дебютного альбома Let Them Talk, а в 2013-м снова сыграл в столице с промо Didn't It Rain.

Первые концерты музыканта прошли в московском Magic Center в Сокольниках. Тогда столичные зрители впервые увидели британского актера за клавишами пианино и услышали классику нью-орлеанского блюза и госпела в его исполнении.

Очевидцы вспоминали, что Лори поприветствовал собравшихся фразой на русском языке: «Добрый вечер, Москва! Меня зовут Хью Лори. Спасибо. Это все, что я знаю по-русски». А затем два с половиной часа пел песни со своего дебютного альбома.

После концерта музыкант отметил, что пришло много женщин, которые подарили ему цветы. «Мне надарили огромное количество букетов. Причем многие женщины и девушки были очень красивы! Честно говоря, я даже чувствовал себя немного неуютно: обычно-то я сам дарю им цветы», — отметил Лори в интервью «Российской газете».

Актер и музыкант признался, что ему «очень понравилось в России». Больше всего, по его словам, он «полюбил русскую водку» и выразил желание пообщаться с российскими актерами и музыкантами, чтобы больше узнать о русском искусстве. «У вас великая страна!» — отметил тогда Хью Лори.

Через год он вернулся еще с одним музыкальным концертом. На этот раз Лори выступил в Государственном Кремлевском дворце. Зрители снова тепло встретили британскую звезду и купили все билеты задолго до концерта, несмотря на высокую цену — 15 тысяч рублей на первые ряды.

«Он покорил всех своей естественностью — то вставал посреди песни, чтобы проделать несколько „па“, то выдернул шнур из электрической гитары, чтобы подойти к краю сцены и принять из рук поклонницы очередной цветок. Когда же у него случилась накладка с микрофоном, установленным на рояле, актер и это превратил в элемент шоу — кивнул на упрямую технику головой и проворчал, обращаясь к зрителям: Made in England», — вспомнила журналистка «Аргументов и фактов» после концерта.



Как Лори сейчас относится к России

В 2014 году риторика Хью Лори в отношении России изменилась. В своем микроблоге он призвал бойкотировать товары из РФ.

Поводом для негативного сообщения стала статья британского издания The Guardian, рассказывающая об отношении президента Владимира Путина к гомосексуалистам, собирающимся приехать на Олимпиаду в Сочи в 2014 году.

Этими сообщениями актер решил поддержать своего друга и коллегу по комическому дуэту Стивена Фрая, который призывал бойкотировать Олимпиаду из-за российского закона о запрете гей-пропаганды среди детей.

Кроме того, Лори написал, что русская водка годится только для того, чтобы мыть ей духовку. И единственная вещь, которую русские умеют делать, — это вгонять весь остальной мир в депрессию. Отвечая на возражения своих читателей, актер заявил, что теперь предпочитает пить польскую водку.