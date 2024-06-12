Группа "Ария" переиздаст все свои студийные альбомы с разными солистами

Культовый российский хеви-метал-коллектив «Ария» объявил о выходе первого бокс-сета в своей карьере. В него войдут 15 альбомов, начиная с дебютной записи «Мании Величия» (1985) и заканчивая «Проклятьем морей» (2018).

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В релиз также попали новые версии пластинок «Крещение огнем» (2020) и «Армагеддон» (2020), прежде не доступные на физических носителях. Каждый диск будет упакован в трехполосный глянцевый диджипак. Оформление каждой упаковки вдохновлено оригинальными дизайнами, а сам бокс будет черного цвета.

Как сообщается на официальном сайте группы, продажи начнутся 13 июня. Стоимость бокс-сета составит 12 тысяч рублей.