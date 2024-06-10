Адвокат Сергей Жорин не исключил в беседе с изданием «Страсти», что семье Игоря Талькова удастся добиться успеха в иске о возмещении морального вреда к бывшему продюсеру артиста Валерию Шляфману.

По словам Жорина, он обратил внимание на то, что судьи, которые рассматривают эти дела, с большим уважением относятся к Талькову, несмотря на то, как давно его не стало. Адвокат заявил, что это накладывает определенный отпечаток.

«Не могу сказать с точки зрения адвокатской этики, как будет в данном процессе. Также я не знаю обстоятельств и заявленных сумм, однако скажу, что здесь может быть все, что угодно. Потому что слишком много факторов в этом деле», — уточнил Жорин.



8 июня стало известно, что Главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу завершило расследование по делу о певце Игоре Талькове.

Сын Игоря Талькова высказался о результатах расследования убийства отца

Расследование уголовного дела в отношении концертного директора исполнителя Валерия Шляфмана доказало его причастность к тому, что Талькова не стало. Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.