Утяшева сравнила Павла Волю с французом

Телеведущая Ляйсан Утяшева сравнила в YouTube-шоу «Дерзкая готовка» мужа, комика Павла Волю с французом.

По словам Утяшевой, ей всегда нравился определенный тип мужчин – тонкие французы. Она считает, что у юмориста есть французские черты лица.

«Я, когда увидела его тонкие запястья, все! Они свели меня с ума. И его французский профиль!» — поделилась телеведущая.



Ляйсан Утяшева замужем за Павлом Волей с 2012 года, артист сделал предложение спортсменке, когда она варила на кухне борщ. Телеведущая рассказывала, что в тот момент чистила картофель и не ожидала увидеть возлюбленного с кольцом. У супругов двое детей: сын Роберт и дочь София.

В декабре 2023 года Ляйсан Утяшева пошутила, что ее муж Павел Воля изменяет ей с пюре. Телеведущая призналась, что никогда не может угодить супругу с этим блюдом.

Утяшева рассказывала, что она редко ссорится с супругом. По словам знаменитости, именно Воля чаще выходит на примирение.

В апреле 2024-го Утяшева рассказала, что хочет третьего ребенка. Телеведущая и артист планируют завести еще одного малыша «на ежедневной основе».