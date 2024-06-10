Певица Татьяна Буланова назвала Филиппа Киркорова преемником Аллы Пугачевой. Об этом сообщает mk.ru.

Алла Пугачева уже давно не выступает и не живет в России. После отъезда певицы публика задалась вопросом, кто может стать ее преемником. По мнению Булановой, Киркоров может занять место Пугачевой на эстраде.

«Он же сам объявил, что он теперь – Примадонн. Нормальный преемник. Хотя, конечно, по правде говоря, Алла Борисовна Пугачева – единственный артист в своем роде», — высказалась знаменитость.



При этом Татьяна раскритиковала артистов, называющих себя «королями» и «императрицами» сцены. По ее мнению, коллеги занимаются глупостью.

«Есть артисты, у которых имеется определенное количество поклонников. С годами их количество растет. Это главное. А так можно назвать себя, как угодно. Я могу, например, сказать, что я – Клеопатра», — заявила Татьяна.



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Российские певицы Лада Дэнс (Лада Волкова) и Маша Распутина планируют вернуться на большую сцену в ближайшее время, сообщают Telegram-каналы «НЕОПРА, блин!» и Mash. По данным пабликов, Дэнс открыла новую компанию «Бэйби Дэнс», которая будет заниматься исполнительским искусством и изданием песен. Распутина же заявила в интервью о возобновлении гастролей по стране. Ранее обеих певиц называли преемницами Аллы Пугачевой.

Я хочу заявить всей стране, всем своим зрителям, всему своему народу, что я возобновляю свою концертную деятельность. Ура, ребята! — с улыбкой сообщила Распутина.



Лада Дэнс, ранее заявлявшая, что возвращаться в музыкальный бизнес не собирается, в мае 2024 года зарегистрировала ООО «Бэйби Дэнс», предположительно, для того, чтобы устраивать концерты и частные выступления. До этого артистка закрыла свое ИП, оставшись должна ФНС 300 тысяч рублей, сообщает Mash.

В 2016 году в программе «Точь-в-точь. Суперсезон» Дэнс спародировала Пугачеву, исполнив ее хит «Настоящий полковник». После этого артистку начали называть преемницей Примадонны.

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Певица Алла Пугачева в России является кумиром нескольких поколений, заявил гитарист и лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов. Он отметил, что многие начинающие артисты получили популярность благодаря Примадонне, например поучаствовав в программе «Рождественские встречи». При этом звезда могла «легко и без жалости» избавляться от конкурентов, так как ее авторитет был непререкаем, уточнил гитарист в беседе со «Страстями».

Алла Пугачева, без всякого сомнения, была певицей номер один в стране и кумиром нескольких поколений, — сказал Горбашов.

Гитарист отметил, что Пугачева с легкостью вершила судьбы своих коллег по сцене. Однако вместо популярности они могли быть «задвинутыми» по ее воле.

Тем более грустно и печально слышать из ее уст заявления о том, что «нормальные люди не вернутся в Россию». Получается, что те, для кого она пела все эти годы, ненормальные? — задался вопросом Горбашов.



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У российской певицы Любови Успенской есть предпосылки для того, чтобы стать новой королевой российской эстрады вместо народной артистки СССР Аллы Пугачевой, однако их творчество кардинально отличается, поделился мнением с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, творчество Примадонны более глобальное и ее слушает больше людей.

У певицы Успенской есть предпосылки для того, чтобы стать новой королевой российской эстрады. Но у нее, в отличие от Пугачевой, совершенно другой репертуар. Он не такой глобальный. Все-таки Примадонна давно на эстраде и перепробовала всевозможные жанры, сотрудничала с различными артистами. Пугачева — как машина в полной комплектации. В карьере Успенской я вижу много маленьких «но», чтобы прямо сейчас наградить ее статусом королевы. Возможно, на каком-то временном отрезке это возможно, но сейчас трудно назвать ее флагманом женской эстрады. Еще 20 лет назад она пела в американских ресторанах, с характерным кабацким репертуаром, — сказал Бабичев.



Продюсер отметил, что у Успенской также есть и много лирических песен для русской души. Но пока он не видит предпосылок для того, чтобы у артистки появился массовый слушатель. При этом, как подчеркнул эксперт, Успенская обладает харизмой и женским стержнем.

Повторюсь, ее репертуар не такой масштабный, он не для всех возрастов. Пока я не вижу предпосылок для того, чтобы Успенскую начали слушать все от мала до велика. Но у нее есть харизма, женский стержень, который обязан быть у королевы, безусловно, — добавил Бабичев.



Ранее участники Петербургского международного экономического форума, для которых 5 июня в «Лотте Отель» «Русская Медиагруппа» провела традиционный закрытый прием, окрестили Успенскую новой королевой эстрады вместо сбежавшей из страны Пугачевой. Певица выступила перед гостями мероприятия и спела свои популярные песни.

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о запрете песен эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

По мнению медиаменеджера, не стоит запрещать творчество артистов. Он добавил, что люди сами выберут, «с кем из музыкантов им идти по жизни».

«А Пугачева может жить там, где ей пожелается. Хотя я считаю, что такого калибра артист должен быть с Родиной. Но это ее выбор, не мой. Это ей за него нести ответственность», — заключил Пригожин.



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«Преемника» певца Филиппа Киркорова на российской сцене может создать только сам исполнитель, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он отметил, что Киркорова, каким его знают в РФ, создала народная артистка СССР Алла Пугачева. Эксперт подчеркнул, что в данный момент Киркоров является незаменимым.

На данный момент Киркоров незаменим, если он сам с кем-то не поработает, не передаст знания, как работать со СМИ, лавировать, работать в студии, на сцене. Киркоров в таком возрасте, когда может передать знания не с точки зрения взрастить себе конкурента, а чтобы наша эстрада была богаче, — добавил Бабичев.



Он добавил, что Киркорова сложно заменить из-за большого количества хитов, манере исполнения и подачи, из-за узнаваемого голоса, когда не обязательно видеть, кто на сцене, чтобы понять — выступает Киркоров. Бабичев считает, что музыкант «достиг совершенства» практически во всем, что касается шоу-бизнеса.

Киркоров во всем достиг совершенства. Периодически подкидывать дровишки в СМИ, быть все время на грани, но выходить сухим из воды. Он незаменим по подаче, по манере, по тембру, когда не видишь, но понимаешь, что это Киркоров. Если только Киркоров сам возьмем себе кого-нибудь под крыло...не вырастит такого же масштаба звезду. В принципе, Пугачева из него сделала артиста, каким мы его сейчас знаем, поэтому в этих словах есть определенная логика и смысл, — подытожил Бабичев.

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Актер Александр Петров с женой Викторией побывали на выступлении звезды шоу «Голос» Анастасии Садковской, которую прозвали преемницей Аллы Пугачевой. Дело в том, что уехавшая из России артистка публично была восхищена молодой исполнительницей. Об этом пишет «7Дней.ru».

Супруги провели день вместе и завершили его концертом на стадионе «ВТБ АРЕНА». Среди участниц была молодая певица Анастасия Садковская. 21-летняя исполнительница не завоевала победу, но смогла стать популярной. Ее талант отметила даже Алла Пугачева. Примадонна выложила скриншот выступления.

«Какое счастье! Вот она! Настоящая певица! Браво!» — комментировала выступление Пугачева.



С ее песней девушка выступила и в этот раз.

Жена Петрова опубликовала видео и написала теплые слова. Они снялись вместе с Александром и выглядели счастливыми.

«Талантище! Спасибо тебе за тебя!» — обратилась девушка к Анастасии и показала ее на сцене.



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Певица Алла Пугачёва, которая ещё осенью прошлого года перебралась из Израиля на Кипр, жалуется на опухшие ноги и упадок сил на фоне установившейся в стране жары.

На острове синоптики фиксируют аномально высокую температуру воздуха для этого времени года - +43°С. Усугубляет погоду и повышенная влажность.

Пугачёва, как пишет Telegram-канал «НеМалахов», практически не может ходить.

Из-за душной погоды и проблем со здоровьем Пугачёва вместе с семьёй намерена улететь в Юрмалу, где у примадонны тоже есть недвижимость.

Впрочем, планы поехать летом в Латвию уже звучали. Юморист Максим Галкин (признан иноагентом на территории РФ) собирается в августе провести концерты в Лиепае, Даугавпилсе и Юрмале. Но жара на Кипре, очевидно, скорректирует намерения супружеской пары и их детей.

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