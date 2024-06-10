Дочь Валерия Меладзе Софико впервые стала мамой. Радостную новость наследница артиста сообщила в социальных сетях.

Ребенок появился на свет 10 июня. Софико раскрыла имя сына: его решили назвать Георгием. Вес малыша составил 3 130 кг, а рост — 52 см.

В 2022 году Софико Меладзе объявила о помолвке с Саввой Байбаковым. Спустя несколько месяцев молодые люди сыграли свадьбу. Как выяснилось, отношения супругов вышли на новый уровень: наследница артиста забеременела. Фото с округлившимся животом она опубликовала в своем блоге.

От первой супруги Ирины Меладзе у Валерия есть трое детей — сын Гога Меладзе, который делает первые шаги на сцене, дочери Инга, София и Арина. Вторая супруга исполнителя, певица Альбина Джанабаева родила ему троих детей — сыновей Константина, Луку и дочь Агату.

В октябре прошлого года старшая дочь артиста Инга Меладзе вышла замуж во второй раз. Торжество прошло в Грузии. Ее избранником стал фотограф Никита Бережной. На мероприятии певец исполнил свой хит «Самбо белого мотылька».

Ранее портал «Страсти» рассказал, куда пропал Валерий Меладзе и что происходит с его карьерой. Подробнее читайте здесь.