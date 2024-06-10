Оливер Сайкс из Bring Me the Horizon раскритиковал поп-звезд

Фронтмен британской рок-группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс намекнул, что крупные поп-артисты, такие как Дуа Липа, поют об одном и том же. По мнению музыканта, новое поколение поп-звезд будет другим.

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Дуа Липа и все крупные поп-звезды хороши, но иногда у меня возникает ощущение: «Сколько раз можно петь о том, что ваш возлюбленный недостаточно хорош?» Я замечаю это во многих поп-альбомах: ты нашел то, что тебя делает популярным, и придерживаешься этого. Оливер Сайкс лидер группы Bring Me the Horizon



В интервью NME Сайкс отметил, что пример того, как должны выглядеть будущие поп-исполнители, — это норвежская певица Аврора (AURORA), с которой у «брингов» недавно вышел фит в альбоме POST HUMAN: NeX GEn (2024).

«Это настоящий человек, который осмеливается говорить то, во что верит, которому не плевать на мир», — поделился Сайкс.



По мнению солиста «брингов», новому поколению поп-звезд захочется «чего-то осязаемого, реального».

Ранее Сайкс признался, что хотел записать фит с Билли Айлиш. Предполагалось, что именно она будет петь в треке liMOusIne на месте Авроры.