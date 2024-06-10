Пугачева согласилась выступить перед россиянами за 100 млн рублей

Певица Алла Пугачева готова выступить на дне рождения российского предпринимателя за 100 млн рублей. Об этом рассказал ее концертный директор Александр Запорожец в разговоре с пранкером и журналистом Соряном (настоящее имя — Сурен Каграманов). Блогер разыграл представителя Пугачевой, позвонив ему и договорившись о фейковом выступлении.

«Раньше директора Пугачевой сразу бросали трубки, когда слышали подобные предложения, а сейчас уже нет. Вероятно, у Аллы Борисовны заканчиваются деньги», — рассказал Сорян в интервью телеканалу «Краснодар».



Пранкер назвал примерный гонорар — 100 млн рублей.

Журналист уточнил, что предложил певице выступить на дне рождения российского частного инвестора. Также пранкер дал понять, что по политическим причинам мероприятие пройдет в Турции. Также он озвучил гонорар — около 100 млн рублей, на что Запорожец попросил скинуть исходные данные мероприятия в ватсап или телеграмм.

Ранее Алла Пугачева уехала из России вслед за мужем Максимом Галкиным* (признан Минюстом РФ иноагентом) на Кипр. Певица не раз давала понять, что возвращаться в Россию она не планирует. Однако, стало известно, что из-за сорокоградусной температуры певица планирует переехать в Юрмалу, так как плохо переносит жару, сообщала «Комсомольская правда».