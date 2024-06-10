Егор Крид рассказал об одной несбывшейся мечте
Популярный певец Егор Крид пожаловался на депрессивные мысли из-за того, что он не может осуществить свою мечту и стать молодым отцом. Об этом артист заявил в ходе прямой трансляции на платформе Twitch, пишет «Комсомольская правда».
Крид заметил, что предстоящий день рождения, когда ему исполнится 30 лет, вместо радости вызывает лишь раздражение, заставляя переосмыслить свою жизнь.
«Я всю жизнь хотел молодым отцом быть. У меня даже претендентки нет рядом на роль матери. Есть успех большой, много людей тебя любят, стадион собираешь на 40 тысяч, а вот простого человеческого счастья сильно не хватает. Это грустно», - заметил артист.
Он также с сожалением констатировал, что популярность и успех в карьере не сделали его ближе к цели создать семью.
Ранее СМИ сообщили, что Крид начал встречаться с блогером Аминой Мирзоевой, известной под ником Tenderlybae. Причиной для появления слухов стало видео на канале Мирзоевой, где она запечатлена в объятиях музыканта, который с ней флиртовал. При этом знаменитости не спешат опровергать или подтверждать эту информацию.