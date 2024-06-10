Егор Крид рассказал об одной несбывшейся мечте

Популярный певец Егор Крид пожаловался на депрессивные мысли из-за того, что он не может осуществить свою мечту и стать молодым отцом. Об этом артист заявил в ходе прямой трансляции на платформе Twitch, пишет «Комсомольская правда».

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Крид заметил, что предстоящий день рождения, когда ему исполнится 30 лет, вместо радости вызывает лишь раздражение, заставляя переосмыслить свою жизнь.

«Я всю жизнь хотел молодым отцом быть. У меня даже претендентки нет рядом на роль матери. Есть успех большой, много людей тебя любят, стадион собираешь на 40 тысяч, а вот простого человеческого счастья сильно не хватает. Это грустно», - заметил артист.



Он также с сожалением констатировал, что популярность и успех в карьере не сделали его ближе к цели создать семью.

Ранее СМИ сообщили, что Крид начал встречаться с блогером Аминой Мирзоевой, известной под ником Tenderlybae. Причиной для появления слухов стало видео на канале Мирзоевой, где она запечатлена в объятиях музыканта, который с ней флиртовал. При этом знаменитости не спешат опровергать или подтверждать эту информацию.