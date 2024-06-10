Крыгина рассказала, как Зыкина узнала о романе мужа на стороне

Певица Надежда Крыгина рассказала о том, как Людмила Зыкина узнала о романе мужа. Долгое время именно Надежду считали разлучницей, но она поделилась правдивой историей взаимоотношений в эфире программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия».

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10 июня Людмиле Зыкиной могло исполниться 95 лет. Коллеги и друзья вспоминают истории из жизни легендарной артистки. О личной жизни звезды ходило множество слухов. Так, к примеру, многие были уверены, что ее брак с четвертым мужем Виктором Гридиным разрушила коллега Надежда Крыгина. Оказалось, что это было не так.

Надежда рассказала, что проблемы между супругами начались еще до их романа. Между женщинами даже состоялся откровенный разговор, в ходе которого Зыкина прямо спросила у коллеги, что они планируют делать.

«Помню, мы находились в Германии. Она говорит мне: «Ну что, у тебя с Витей роман. Знаю, не сорока на хвосте принесла, сама поняла. Надь, нас с ним уже ничего не связывает. Мы уже не муж и жена. Если он тебя зовет замуж — решай сама, если не зовет замуж — тоже решай сама». Я была не уверена, будет ли со мной он счастлив», — рассказала Крыгина.



Несмотря на запутанную историю певица не держала зла на бывшего мужа и даже помогала ему, когда у него нашли тяжелое заболевание. Исполнительница поехала с ним в больницу и всячески поддерживала. Но мужчина умер в апреле 1997 года.

Ранее лидер группы «Любэ» Расторгуев рассказал о масштабе личности Людмилы Зыкиной.