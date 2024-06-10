«Суперстар», помощь СВО, уход со сцены: где сейчас певица Ирина Аллегрова

Народная артистка России Ирина Аллегрова приостановила творческую деятельность в 2020 году. Что известно о ее личной жизни и политической позиции, вернется ли она на сцену?

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Чем известна Аллегрова

Ирина Аллегрова родилась 20 января 1952 года в Ростове-на-Дону в семье заслуженного артиста РСФСР Александра Аллегрова (Саркисова) и певицы Серафимы Сосновской.

В 1961 году семья переехала в Баку, где родители Аллегровой работали в театре музкомедии.

В 1969 году исполнительница заняла второе место на Закавказском джазовом фестивале в Баку. В 1970 году начала работать в Государственном эстрадном оркестре Армянской ССР.

В 1975 году певица переехала в Москву. Она пробовала поступить в ГИТИС, но не прошла конкурс.

Аллегрова давала уроки музыки и пела в джаз-оркестре Леонида Утесова, ансамблях «Вдохновение» и «Молодые голоса». С 1979 по 1981 год она пела в ВИА «Факел».

С 1982 года Аллегрова гастролировала в составе музыкального театра Маргариты Тереховой.

В 1984 году продюсер Владимир Дубовицкий привел артистку на прослушивание к Оскару Фельцману, который написал для нее песню «Голос ребенка». С ней она впервые выступила на «Песне года» в 1985 году.

Вскоре Аллегрова стала солисткой ансамбля «Огни Москвы». На основе этого коллектива была создана группа «Электроклуб».

В 1990-е годы началась активная концертная деятельность Аллегровой как сольной исполнительницы.

В 2002 году Аллегрова удостоилась звания заслуженной артистки России, в 2010 году — народной.

Что известно о личной жизни Аллегровой

Первым мужем Ирины Аллегровой был баскетболист Георгий Таиров. В браке родилась дочь Лала.

Сейчас Таирова нет в живых. В документальном фильме «Шальная звезда Ирины Аллегровой» артистка признавалась, что в юности была влюблена в народного артиста СССР Муслима Магомаева и вышла замуж ему назло.

Вторым мужем певицы стал композитор Владимир Блехер. Аллегрова пела в его ансамбле «Молодые голоса».

«Воспоминания об этом браке у меня остались только хорошие, подтверждение тому — наши сегодняшние отношения», — отмечала она.



Третий супруг — продюсер Владимир Дубовицкий, создатель ансамбля «Огни Москвы», в котором работала Аллегрова.

В 1993 году исполнительница обвенчалась с танцором Игорем Капустой. В 2012 году мужчину приговорили к пяти годам строгого режима за перевозку запрещенных веществ. В 2018 году он скончался от воспаления легких.

Как Аллегрова относится к спецоперации

Летом 2022 года главный редактор RT и телеведущий Владимир Соловьев в программе «Соловьев Live» пересказывали свои телефонные разговоры с Ириной Аллегровой. По словам Симоньян, артистка говорила ей, что не поддерживает уехавших из России коллег.

«Я хочу, чтобы вы и народ знали, что я со своим народом, я в другом лагере, я не с этими всеми», — цитировала Симоньян Аллегрову.



Соловьев утверждал, что певица закупила амуницию, квадрокоптеры и тепловизоры для российских солдат, находящихся в зоне спецоперации. По данным KP.RU, Аллегрова также посещала раненых в военном госпитале.

В декабре 2022 года на концерте «Песня года» она исполнила композицию «Возвращайтесь домой, мальчики», посвященную участникам СВО.

В феврале 2023 года на артистку были наложены санкции Канады за «распространение дезинформации и пропаганды».

Куда пропала Аллегрова

Ирина Аллегрова решила приостановить карьеру в 2020 году из-за пандемии коронавируса. При этом, когда ограничения стали снимать, она не возобновила гастроли.

Тогда Аллегрова объяснила, что волнуется за поклонников, которые могут заразиться COVID-19 на ее концертах.

«Отменила концерты, всю Сибирь, даже не перенесла, а отменила, чтобы люди могли вернуть свои деньги. Сделала это не только потому, что боюсь за себя, но и за людей, которые в принципе ведут себя очень неразумно на сегодняшний день, посещая большие мероприятия, а потом врачи не знают, что делать, когда койки все заполнены», — комментировала певица.



Также Аллегрова говорила, что ей не нравится, как меняется современная музыка.

«О том, что происходит сейчас в моем цеху, могу сказать только цитатой великого Градского — царствие ему небесное, не верится, что его нет, — который когда-то пошутил в прямом смысле, а я отношу это к своей профессии: „Я ушла из большого секса“. Потому что то, что происходит в шоу-бизнесе, это уже даже не секс и не порно, а Содом и Гоморра, на мой взгляд», — говорила она.



Народный артист России Игорь Николаев в апреле этого года рассказал, что не знает, вернется ли Аллегрова на сцену в ближайшее время.

«На сегодняшний день я не знаю ее ощущения жизни. Только она может ответить на эти вопросы, только она знает, что у нее будет дальше в жизни», — высказался музыкант.



Что известно о конфликте Аллегровой и Рубальской

В 2022 году поэтесса Лариса Рубальская опубликовала в соцсетях видео, на котором зрители прогнали со сцены Ирину Аллегрову из-за того, что она отказалась исполнять свой хит «Угонщица». СМИ сообщили, что затем слушатели якобы сорвали выступление певицы в Рыбинске.

Позже выяснилось, что Рубальская поделилась архивным роликом. Аллегрова в ответ напомнила, что не давала сольные концерты с 2022 года.

«Я не отработала ни одного сольного концерта с самого начала пандемии, поэтому очень подивилась такой „новости“. Якобы у меня сейчас концерт в Рыбинске, городе, где я выступала несколько лет назад. И я удивлена, конечно, что Лариса Рубальская выложила вырванный из контекста фрагмент в соцсеть — зачем? Тем более она прекрасно знает, что концерт продолжился своим чередом и закончился тем, что зал, как всегда, аплодировал стоя», — комментировала она.



Певица отметила, что не собирается ругаться и разбираться с Рубальской, но изменила о ней свое мнение.

«Я сама никогда не вступаю ни в какие разборки и в свою очередь требую от других относиться ко мне соответственно. Я с уважением отношусь ко всем своим авторам, в том числе и к авторам „Угонщицы“ — Ларисе Рубальской и композитору Виктору Чайке. Однако, по моему мнению, творчество заканчивается там, где возникают вот такие „женские разборки“ и начинаются „обидки“. И уж тем более странно, когда личные чувства и отношения выливаются в соцсети. У меня, например, их вообще нет», — заявила Аллегрова.



Чем сейчас занимается Аллегрова

Сейчас Ирина Аллегрова редко выходит в свет и появляется на публичных мероприятиях.

В мае этого года певица наблюдала за участниками шоу «ВИА Суперстар!» по видеосвязи и выступила в качестве жюри. Она раскритиковала музыкантов, исполнявших ее композиции. Артистке не понравились выступления групп «Лейся, песня» и «Стрелки», однако она высоко оценила исполнение песни коллективом «Балаган Лимитед».