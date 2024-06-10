Дмитрий Маликов выпустил альбом «За туманами»

Знаете, в чем секрет счастья? Найти человека, который будет петь о вас так же, как Дмитрий Маликов поет о своей избраннице. Мы послушали его новый альбом «За туманами» (2024) — он по традиции насыщен любовными метафорами и доброй лирикой.

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В новой пластинке Маликов собрал десятку радиоформатных поп-треков с заедающими припевами и в очередной раз доказал, что он неисправимый романтик. А еще — довольно разносторонний человек, ведь после премьеры артист выступает со своей инструментальной программой Pianomaniя Jazz на Moscow Jazz Festival.

На заглавную песню — нетипично ироничную для маликовской лирики — вышел клип, в котором исполнитель играет свадьбу. Сценарий написала его настоящая, не экранная жена Елена.

Композиции из альбома сочиняли разные авторы, но все тексты объединяет обилие художественных приемов:

Снова выпита ночь до дна, Звезды падают на ладонь. Просыпается тишина, И по венам бежит огонь. И много чистосердечных признаний: Как же мне хорошо с тобой. Я, целуя тебя, воскрес.



При этом творчеству Маликова вообще несвойственна перегруженность. Как раз наоборот: его музыка всегда очень легкая, а по смыслам она успешно балансирует между детскими радостями и взрослыми заботами.

Артист умеет простодушно подходить к сложным вещам, по-видимому, не только в работе, но и в семейной жизни. В недавнем радиоинтервью он сказал: «Любовь бывает долгой, а жизнь еще длиннее. Нужно быть снисходительным и уметь прощать».

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