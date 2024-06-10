Галкин* опубликовал кадры освобождения израильских военнопленных

Шоумен Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) опубликовал в личном блоге кадры освобождения израильских военнопленных. Заложников отпустили 8 июня.

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Артист два года назад принял решение покинуть Россию и перебраться в Израиль. Спустя несколько месяцев после этого к нему переехала и жена Алла Пугачева вместе с детьми-двойняшками. Однако после начала боевых действий на территории страны звездная семья была вынуждена вновь собрать чемоданы, при этом Галкин* заявлял, что полностью поддерживает Израиль.

В доказательство своих слов шоумен показал кадры освобожденных военнопленных и отметил, что гордится государством.

«Заложники, проведшие 8 месяцев в плену ХАМАСа, встречаются с родными. <…> Израиль, горжусь тобой! Нигде я не встречал такой высокой цены жизни каждого гражданина», - написал в социальной сети Галкин*.



© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что, в отличие от жены, Максим Галкин* в Россию за эти два года еще ни разу не возвращался. Пугачева же иногда приезжает, чтобы уладить деловые вопросы. По слухам, она несколько раз пыталась «подготовить почву» для приезда мужа, но у нее ничего не получилось. Ближайший ее визит ожидается этим летом.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева готова выступить в Турции для российского инвестора за 100 миллионов рублей.

*(Признан иноагентом на территории РФ)