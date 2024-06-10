Тайно помогал и поддерживал: кто оплачивал лечение Заворотнюк

Звездный пиар-директор Анна Исаева рассказала, кто в течение пяти лет помогал актрисе Анастасии Заворотнюк бороться с раком головного мозга. По ее словам, все больничные счета оплачивал муж звезды Петр Чернышев, однако была финансовая поддержка и от других артистов. Среди них Стас Михайлов.

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О страшном диагнозе Заворотнюк стало известно в 2019 году. Тогда она начала проходить лечение и изолировалась от общества, поэтому на протяжении всех этих лет актрису не видели даже на фотографиях, а также никто не знал подробностей ее состояния. Но, как выяснилось, некоторым звездам все же было известно, что происходило с Анастасией. Например, Ольга Орлова тайно посещала ее в больнице. Но рассказать об этом смогла, когда актриса уже умерла.

Благодаря Анне Исаевой поклонники узнали о еще одной тайной помощи известного артиста. Оказалось, что неравнодушен к ситуации Анастасии был Стас Михайлов.

«Насте помогал один из моих артистов, с которым работаю, — Стас Михайлов. Знаю, что очень поддерживала Татьяна Навка. Еще и благодаря ей Петр имел работу. Они ночами репетировали, чтобы он мог с Настей быть днем», - рассказала пиар-директор в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.



Напомним, что после откровений Ольги Орловой о тайных визитах к Заворотнюк на нее обрушилась критика. Пользователям Сети не понравилось то, что она раскрыла секреты семьи всей стране. Однако сама певица пояснила, что рассказала лишь то, что ей разрешили родные актрисы.

Ранее звезды объяснили, почему семья Заворотнюк не раскрывала подробности ее состояния.