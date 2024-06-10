Пугачева готова выступить для российского инвестора в Турции за 100 млн рублей

Певица Алла Пугачева, по слухам, теперь готова выступать и для русской публики.

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По время интервью телеканалу «Краснодар» журналист Сорян, известный своими пранками со звездами, позвонил директору Пугачевой Александру Запорожцу и предложил певице выступить на дне рождения российского частного инвестора.

«Я представляю одного частного инвестора, у которого будет день рождения в Турции через 2 месяца. Возможно ли Аллу Борисовну пригласить?» — спросил пранкер Сорян.

Также пранкер объяснил, что по понятным политическим причинам состоятельный именинник не может пригласить Пугачеву в Россию, поэтому хотят организовать праздник в недалекой Турции. Затем он озвучил возможный гонорар — 100 млн рублей.

Директор Аллы Борисовны внимательно прослушал и попросил прислать в ватсап или телеграмм исходные данные по мероприятию, пишет "Комсомольская Правда".

«Раньше директора Пугачевой (имеют в виду Елены Чупракову и Александра Запорожца, — прим. Ред.) сразу бросали трубки, когда слышали подобные предложения, а сейчас уже нет. Вероятно, у Аллы Борисовны заканчиваются деньги», — предположил Сорян.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала новость о том, что Пугачева напугала подписчиков внешним видом.