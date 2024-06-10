Билли Айлиш призналась, что потеряла друзей, став знаменитой

Певица Билли Айлиш рассказала, что, когда она стала знаменитой, ее друзья перестали с ней общаться. В кругу артистки осталась только ее рабочая команда.

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"Я потеряла всех своих друзей, когда стала знаменитой. Это случилось внезапно, и я не могла найти с людьми общий язык. Это было тяжело". Билли Айлиш, певица



По словам артистки, рядом с ней остались только лучшая подруга Зои и коллеги.

«А потом мне исполнилось 20 лет, и я помню, как оглядела комнату и увидела, что там были только мои сотрудники. И все старше меня на 15 лет и больше», — приводит слова исполнительницы NME.



Билли призналась, что один из ее сотрудников неожиданно перестал с ней работать и общаться. Это привело певицу к неутешительному выводу: «Если они оставят меня, они никогда больше меня не увидят». С тех пор знаменитости тяжело дружить с коллегами.

Однако теперь, по словам Билли, она возобновила общение со старыми друзьями и нашла много новых.

«Я могу даже плакать из-за этого. Это лучшее, что со мной случалось», — призналась артистка.



17 мая Билли выпустила третий лонгплей HIT ME HARD AND SOFT (2024). В сентябре певица отправится в тур в его поддержку.