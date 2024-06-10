Суд не стал признавать банкротом компанию Блиновского из-за нехватки денег

Арбитражный суд Москвы не смог обанкротить IT-компанию «Подари мечту», основанную супругом «королевы марафонов» Алексеем Блиновским, из-за отсутствия денег на покрытие расходов на процедуру банкротства. Об этом пишет агентство «Прайм».

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Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года по подозрению в неуплате налогов. По версии следствия, основательница «Марафона желаний», оказывая информационные услуги, использовала схему «дробления» бизнеса, занижая полученные доходы. В марте следователи предъявили Елене Блиновской и ее мужу Алексею Блиновскому обвинения в легализации 706 из 906 млн рублей сокрытых налогов.

При этом налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о признании банкротом IT-компании «Подари мечту», которая была основана Алексеем Блиновским. Сумма задолженности составила около 2,5 миллионов рублей. Суд принял заявление, назначил дату рассмотрения и предложил перечислить 250 тысяч рублей на депозит, чтобы покрыть расходы на процедуру банкротства, отмечает информационное агентство.

Однако деньги на счет так и не поступили, а представители, как ответчика, так и истца, в суд не явились. В итоге было принято решение прекратить процедуру банкротства.

«Суд прекращает производство по делу о банкротстве в случае отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему», - говорится в определении суда.



Ранее СМИ сообщили, что муж Елены Блиновской Алексей решил отправиться в зону проведения специальной военной операции, чтобы таким образом помочь жене и избежать краха их бизнеса.