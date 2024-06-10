Отец Жанны Фриске сделал публичное заявление о Заворотнюк

Пресса и близкие друзья Анастасии Заворотнюк продолжают обсуждать события, которые унесли жизнь актрисы. Девушка была обожаема и любима.

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Никто и поверить не мог, что болезнь действительно одолеет ее, хотя диагнозы ставили неутешительные. Но люди, зная Заворотнюк, были уверены в том, что она справится с любым испытанием. Среди приглашенных в новом выпуске шоу «Звезды сошлись» был и отец Жанны Фриске Владимир, который рассказал о собственных переживаниях со своей дочерью и отметил, что сокрытие информации о Заворотнюк — это была необходимость.

И очень хорошо, что семья обеспечила звезде безопасность, которая ей была так нужна. В случае с Жанной все вышло чуть хуже. Фото во время ее борьбы просачивались, а в кругу находились некоторые предатели.

«Петр — божий человек. Настя — человек, который достоин этого. Достоин, чтобы о нем не говорили», — заметил отец Жанны, добавляя, что был знаком с Настей лично.



В далеком прошлом его дочь устроила для них встречу и еще тогда мужчина убедился, что Настя — замечательный человек с глубокой душой и добрым сердцем.