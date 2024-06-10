«Мы знали, чем ее можно лечить»: был ли шанс спасти Заворотнюк

В ночь с 29 на 30 мая ушла из жизни актриса Анастасия Заворотнюк. На протяжении пяти лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с агрессивной формой опухоли головного мозга — глиобластомой. В процессе лечения артистки предпринималась попытка создания для нее персонализированной вакцины. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ профессор Петр Чумаков, который занимался разработкой этого вида терапии для знаменитости, рассказал, был ли шанс спасти актрису.

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В настоящее время набирает популярность перспективное направление лечения онкологии — альтернативная иммунотерапия, у которой практически нет побочных эффектов. Именно за персональной вакциной для Анастасии Заворотнюк ее семья обратилась к доктору биологических наук Петру Чумакову.

«Ко мне обратился Петр Чернышев, супруг. Он узнал, что мы этим занимаемся, и сказал, что в Петербурге есть живые опухолевые клетки Анастасии. Нам их передали, мы их протестировали. Они у нас до сих пор в лаборатории есть. Мы проверили чувствительность этих клеток к нашим вирусам. То есть мы знали, чем ее можно лечить», — рассказал профессор.



Петр Чумаков уточнил, что данный способ лечения был «планом Б», поскольку тогда Анастасия Заворотнюк довольно успешно проходила терапию в институте онкологии имени Н.Н. Петрова с помощью дендритно-клеточной персонифицированной вакцины.

«Это было три года назад. С тех пор мы не контактировали. Я только слышал, каким образом ее лечили», — поделился Петр Чумаков.



На вопрос о том, была ли возможность полностью вылечить Анастасию Заворотнюк, профессор заявил, что, вероятнее всего, нет, но можно было продлить жизнь актрисы.

«Я не думаю, что современная медицина сейчас способна была ее вылечить. Но можно было продлить жизнь, что и произошло, поэтому она прожила пять лет. Это почти уникальный случай, когда человек так долго живет с таким заболеванием», — отметил ученый.



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