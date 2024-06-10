На Ивлееву заявили в ФАС за слоган ее нового ресторана

Представители общественного движения «Сорок сороков» обратились с заявлением в Федеральную антимонопольную службу. Они призвали проверить слоган и название нового ресторана блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Торжественное открытие ресторана «Nudles by Ivleeva» в Москве прошло с 7 по 8 июня. В меню представлены блюда из Пекина, Токио, Бангкока, Сеула и Сингапура. Блогер Анастасия Ивлеева, официально анонсируя открытие своего ресторана, отметила, что его рекламная слоган «Suck it» переводится как «всоси», не несет эротического контекста, и подразумевает то, как люди должны «поступать с длинной лапшой в рамене».

Ивлеева представила свой новый бизнес

На самой церемонии открытия шеф-повар также пояснил, что речь о том, чтобы «втягивать» азиатскую лапшу вместе с бульоном. Потому что просто класть в рот и глотать не так вкусно, пишет канал.

При этом Mash обращает внимание, что двусмысленность фразе придает название ресторана. Несуществующее слово «Nudles» напоминает «Nudes», то есть голые.

Проанализировав название и слоган, представители движения «Сорок сороков» потребовали «запретить неприличную рекламу» и обратились с заявлением в ФАС.

Ранее Анастасия Ивлеева оказалась в центре скандала после того, как 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» провела «голую» вечеринку, в которой приняли участие звезды шоубизнеса. Участники мероприятия прибыли в максимально открытых нарядах, например, рэпер Vasio пришел лишь в одном носке. Публикация фото и видео с мероприятия привела к шквалу критики в сторону звезд и организаторов.