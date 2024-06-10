«Моя страна родила меня алкоголичкой»: актриса Яна Троянова* снова поливает грязью Россию
Яна Троянова* (признана иноагентом на территории РФ) уехала из России после начала спецоперации на Украине. Звезда одного из самых народных сериалов «Ольга» раскритиковала действия властей Родины и граждан, которые остались жить в стране. В очередном интервью актриса обвинила Россию в своем алкоголизме.
О пагубных пристрастиях актриса рассказывала ранее. Она призналась, что начала спиваться после самоубийства сына. Но теперь звезда поменяла свое мнение.
«Моя страна родила меня алкоголичкой. У меня много предъяв! Я имею право с ней так разговаривать», — рассказала она в интервью YouTube-каналу «Новая газета Европы»* (признана нежелательной организацией на территории РФ).
Актриса прокомментировала и скандал, связанный с вечеринкой Насти Ивлеевой. Как пояснила Троянова*, этот случай показал, что у России нет никакого будущего.
Троянова* не скрывает, что ее полностью устраивали условия жизни и заработок в Москве. Но сейчас звезда обосновалась во Франции, но летом она думает переехать в другую страну.
В интервью Юрию Дудю* (признан иноагентом на территории РФ) актриса высказала свою политическую позицию. После этого со всех видеоплатформ удалили российские проекты с ее участием.
Ранее сбежавший за границу актер Дмитрий Назаров записал издевательский стих, в котором назвал россиян ослами.
*(признаны иноагентами на территории РФ)
*(признана нежелательной организацией на территории РФ)