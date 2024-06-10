Кинокомпания Валдиса Пельша терпит миллионные убытки

Кинокомпания телеведущего Валдиса Пельша несет убытки. Как сообщает Telegram-канал Shot, за год фирма «Документалист» потеряла около 19,5 млн рублей.

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Пельш основал компанию для съемок документальных фильмов. В 2022 году дела шли хорошо — за год «Документалист» показал 15 млн рублей чистой прибыли. Однако в 2023 году ситуация резко изменилась, и фирма закрыла год с многомиллионными убытками.

Вместе с тем Пельш не отчаивается и продолжает снимать кино. Например, около месяца назад он представил свой фильм о космонавте Юрии Гагарине на фестивале «Циолковский» в Калуге.

Позднее, 5 июня, он презентовал документальную картину с элементами реалити-шоу о российской экспедиции, совершившей восхождение на K2 в Пакистане. Премьеру провели в московском кинотеатре «Октябрь».