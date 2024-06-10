Сотрудникам морга предлагали миллион за фото голой певицы

Сотрудникам морга, в котором находилось тело умершей от рака певицы Жанны Фриске, предлагали миллион рублей за фото, где она голая. Об этом рассказал ее отец Владимир Копылов в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

— Даже когда Жанна умерла, в морге предлагали миллион для того, чтобы ее заснять голой. Там человек работал, который учился с моей младшей дочерью, — признался он.



По его словам, сначала злоумышленники предлагали медикам 500 тысяч рублей, однако потом повысили сумму «вознаграждения» в два раза. При этом патологоанатомы отказали им.

Жанна Фриске умерла в 2015 году от глиобластомы — неоперабельной опухоли головного мозга. Ей было 40 лет.

22 мая сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья сообщила о трагедии в семье. Она рассказала, что ее двоюродная сестра Татьяна Гончаренко скончалась от онкологии в 39 лет.

Два года назад стало известно, что у двоюродной сестры Фриске обострилась онкология. Она наблюдалась у лучших специалистов, но вылечить ее так и не смогли. О состоянии родственницы 7 мая рассказывала Наталья Фриске.