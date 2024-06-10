Отец Жанны Фриске рассказал о скандальном предложении в морге

Сотрудникам морга, в котором после смерти оказалась певица Жанна Фриске, предлагали 1 млн рублей за фото голой артистки. Об этом в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ рассказал ее отец Владимир Фриске.

По словам мужчины, тогда в морге работал человек, который ранее учился с Жанной. Сперва сотрудникам предложили 500 тысяч рублей за снимок, а после сумму увеличили до миллиона.

«Но они молодцы, отказались», – рассказал Владимир Фриске.



Напомним, что в 2014 году у Фриске диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга — глиобластому. Певица начала лечение, длившееся больше года. На некоторое время артистке стало лучше, однако после состояние ухудшилось и 15 июня 2015 года артистка скончалась.

Как рассказал Владимир Фриске, самочувствие дочери стало ухудшаться после смены лечения. Мужчина познакомился с другим врачом и по его совету приобрел дорогостоящий препарат, после которого Жанне стало хуже. По мнению отца артистки, он стал жертвой мошенника, так как связаться с этим специалистом после смерти дочери ему не удалось.