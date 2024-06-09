«Объявили меня в розыск»: Волковой пришлось извиняться после пропажи

Актриса Екатерина Волкова извинилась перед родными из-за своей «пропажи». Об этом она заявила в соцсетях.

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Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова рассказала, что накануне отправилась на съемки без телефона. Актриса призналась, что забыла мобильник дома и на протяжении четырех часов не выходила на связь с родными.

«Мои близкие объявили меня в розыск. А всего лишь достаточно было по нелепой случайности оставить телефон дома. Нет, я не специально, а наоборот, каково было моё удивление обнаружить это только в съёмочном павильоне после дороги, грима, завтрака и читки сценария», — рассказала она.



По словам Волковой, она через директора связалась с мужем и успокоила родственников.

«Этот незапланированный челлендж самой себе показал, что я, оказывается, не зависима от телефона. Могу спокойно проснуться, умыться, одеться и ехать на работу в своих мыслях», — призналась актриса.



Знаменитость добавила, что ей понравился цифровой детокс, поэтому она уже третий день старается сокращать время пользования телефоном.

Ранее мы писали о том, что Мария Ильюхина назвала слова экранной мамы из «Ворониных» Волковой лицемерием.