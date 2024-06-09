Гоген Солнцев подмешивал в еду бывшей супруге таблетки от алкоголизма

Гоген Солнцев был женат на Екатерине Терешкович, которая была старше его на 26 лет. Супруги постоянно скандалили, главным образом – из-за пристрастия Терешкович к спиртным напиткам.

Чтобы отвратить Екатерину от алкоголя, Солнцев начал ей подмешивать в еду специальные лекарства, после приема которых у человека при употреблении спиртного возникали неприятные симптомы, пишет 5 Канал.

«Когда человек выпивает хотя бы глоточек спиртного, хоть маленький глоток пива, эта таблетка делает так, что у него опухают руки, все чешется, начинается понос. Я не хотел ее убить, это таблетки не для убийства. Просто она пожилой человек», — сказал шоумен.



По словам Гогена, некоторое время этот способ помогал. Но потом уличные знакомцы Терешкович объяснили ей, что происходит, и она переключилась на распитие алкоголя вне дома, со своими приятелями.

Жена Гогена Полина Давыдова — дочь его экс-супруги, пенсионерки Екатерины Терешкович, с которой шоумен развелся в 2021 году. У женщины есть двое сыновей 17 и 18 лет от первого брака.