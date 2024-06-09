Киркоров поделился принципами воспитания детей

Филипп Киркоров публично сообщил, что не станет обеспечивать своих детей, когда они станут взрослыми. Об этом отец Аллы-Виктории и Мартина рассказал на программе «Однажды», пишет gazeta.ru.

«Нифига, сами себе все заработают. Это мой дом. Сами свою жизнь устроить должны», — заявил Киркоров.



Поп-король отечественной эстрады признался, что старается излишне не баловать детей, хотя никогда не позволяет себе повысить на них голос.

«Я пытаюсь разговаривать по-человечески», — отметил певец.



Впрочем, Киркоров уже сообщил своим наследникам, что не собирается содержать их до конца жизни.

Дочке Филиппа Киркорова Алле-Виктории 12 лет, а сын Мартин на год младше. Певец стремится дать детям хорошее образование. Недавно он отправил ребят учиться за границу.