Галич рассказала о необычном подарке

На днях Ида Галич вместе с сыном и своими родителями отправились на отдых в Красную поляну. О путешествии блогер написала в Telegram-канале, добавив воспоминаний из детства.

«А вообще, вы не представляете с каким восторгом я каждый раз благодарю эту жизнь за возможность сорваться на пару дней в дорогое сердцу местечко. Все детство для нас с братом не жалели тех денег, что были. Папа так вообще тратил на меня все «свои» карманные сбережения на мои карусели, а мама каким-то волшебным образом умудрялась откладывать с совсем небольших зарплат деньги так, что в конце года мы всем семейством могли оказаться в Пицунде, Лазаревском, или даже Сочи. Интересно, что я могу экономить на чем угодно, но не на путешествиях!" — призналась Галич.



Кроме того, Иде во время отдыха подарили совершенно небанальный подарок, рассказывает «Комсомольская Правда».

«Что обычно дарят девушкам? Цветы, бриллианты, квартиры, дома. Скукотища! Мне сегодня в ресторане подарили баранью лопатку! Кстати, очень вкусно!» —блогер была довольна.



В декабре 2023 года Галич призналась, что завела новый роман. Она не стала раскрывать личность возлюбленного. Однако сообщила, что ее партнер — 33-летний предприниматель.