Дибров посмеялся над критиками Бузовой

Дмитрий Дибров рассказал в YouTube-интервью Надежде Стрелец, что некоторые его знакомые пытались посмеиваться над ним из-за совместного шоу с Ольгой Бузовой. Они ставили певице в упрек недостаточную образованность, пишет Gazeta.ru

Однако телеведущий быстро поставил на место злопыхателей.

«Знаете, 25 миллионов ее поклонников в социальной сети говорят мне вот о чем: дура дурой, а вас-то она перехитрила. Кто же из нас дурак? Она или вы?» - спрашивает Дибров.



В январе 2024 года экс-ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» возглавил проект «Это нормально?» вместе с Ольгой Бузовой. Гости программы делятся на мужскую и женскую команды и отвечают на различные вопросы, стараясь назвать наиболее популярный среди россиян ответ.

Больше десяти лет Дибров вел программу «Кто хочет стать миллионером?». В 2023 году Дмитрия сменила певица Юлианна Караулова. Шоумен уверен, что проекту необходимы серьезные перемены, в частности, увеличение размера выигрыша для победителей.