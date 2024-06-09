СМИ: Пугачева покидает Кипр из-за проблем со здоровьем

Алла Пугачева уезжает с Кипра. Певица больше не может переносить 43-градусную жару. До последнего времени на Кипре жара била температурные рекорды для начала июня, затем воздух немного охладился, до 32 градусов.

По инсайдерским данным, из-за такой погоды у 75-летней Примадонны опухают ноги и «нет сил ходить», сообщают news.ru.

Певица приняла решение переехать в страну с более комфортным климатом. Алла Борисовна, как и ранее, поедет в Юрмалу, где и проведет лето.

Вслед за Аллой Борисовной в Латвию переедет и ее супруг с детьми.